Gérard Sumian Quartet – Hommage à Jim Hall 47 Rue Fortuné Jourdan Marseille 3e Arrondissement, 1 décembre 2023, Marseille 3e Arrondissement.

Marseille 3e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Rouge Belle de Mai vendredi 1er décembre pour une soirée Hommage à Jim Hall par le Gérard Sumian Quartet !.

2023-12-01 21:00:00 fin : 2023-12-01 . EUR.

47 Rue Fortuné Jourdan Rouge Belle de Mai

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join the Gérard Sumian Quartet at the Rouge Belle de Mai on Friday, December 1 for an evening tribute to Jim Hall!

Acérquese al Rouge Belle de Mai el viernes 1 de diciembre para asistir a una velada de homenaje a Jim Hall a cargo del cuarteto Gérard Sumian

Treffpunkt im Rouge Belle de Mai am Freitag, den 1. Dezember, für einen Abend mit einer Hommage an Jim Hall durch das Gérard Sumian Quartet!

