Ensembles Jazz des ateliers dirigés par Gérard Sumian 47 Rue Fortuné Jourdan, 17 juin 2023, Marseille 3e Arrondissement.

Marseille 3e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Rouge Belle de Mai avec les Ensembles Jazz des ateliers dirigés par Gérard Sumian..

2023-06-17 à 21:00:00 ; fin : 2023-06-17 . EUR.

47 Rue Fortuné Jourdan Rouge Belle de Mai

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Rendez-vous at the Rouge Belle de Mai with the Jazz Ensembles of the workshops directed by Gérard Sumian.

Cita en el Rouge Belle de Mai con los conjuntos de jazz de los talleres dirigidos por Gérard Sumian.

Treffpunkt im Rouge Belle de Mai mit den Jazz-Ensembles der Workshops unter der Leitung von Gérard Sumian.

Mise à jour le 2023-05-23 par Ville de Marseille