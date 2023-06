Exposition d’Art Contemporain : Frédéric Plat, Agnès Kerr, Kunthéa Ing 47 rue émile Zola Figeac, 8 juin 2023, Figeac.

Figeac,Lot

L’atelier Galerie Cimaise art Contemporain organise une exposition autour des œuvres de Frédéric Plat, Agnès Kerr, Kunthéa Ing..

2023-06-08 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-08 18:00:00. EUR.

47 rue émile Zola

Figeac 46100 Lot Occitanie



Galerie Cimaise art Contemporain is organizing an exhibition featuring works by Frédéric Plat, Agnès Kerr, Kunthéa Ing.

La Galerie Cimaise art contemporain organiza una exposición de obras de Frédéric Plat, Agnès Kerr, Kunthéa Ing., Kunthéa Ing. y otros.

Das Atelier Galerie Cimaise art Contemporain organisiert eine Ausstellung mit Werken von Frédéric Plat, Agnès Kerr, Kunthéa Ing. und anderen.

Mise à jour le 2023-06-02 par OT Figeac