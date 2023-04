Matinée Contes 47 Rue du Général de Gaulle, 15 avril 2023, Luneray.

On se retrouve le 15 Avril à la bibliothèque de Luneray!

9h45 (horaires à confirmer) : « Contes à sentir et à toucher » sur le thème de Pâques pour les tout-petits (0-3 ans).

Au programme : le droit de toucher, de sentir, de parler, de chanter, de danser! À travers différents petits contes courts et amusants, et grâce à ses supports tout doux et surprenants, la conteuse entraîne les jeunes enfants dans l’univers de Pâques, des cloches et de leur magie.

Durée : 30 mn.

10h30 (horaire à confirmer): « Contes et chasse à l’oeuf »

Le carnet aux secrets de Pâques a été dérobé. Saurez-vous le retrouver?

Il se pourrait que quelques indices soient camouflés dans les histoires racontées… Il faudra ressembler au lapin de Pâques, avec ses deux très, très grandes oreilles pour ne rater aucune indication et trouver le moyen de sauver Pâques cette année!

Tantôt panier de contes, tantôt escape game, cette intervention ravira petits et grands grâce à sa dimension interactive et ludique.

Durée : 1h30.

2023-04-15 à 09:30:00 ; fin : 2023-04-15 12:00:00. .

47 Rue du Général de Gaulle Bibliothèque Paul Collen

Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie



See you on April 15 at the Luneray library!

?9:45 am (time to be confirmed): « Tales to feel and touch » on the theme of Easter for toddlers (0-3 years).

On the program: the right to touch, feel, speak, sing and dance! Through various short and funny tales, and thanks to her soft and surprising supports, the storyteller takes young children into the world of Easter, of bells and their magic.

Duration: 30 minutes.

?

?10:30 am (time to be confirmed): « Tales and egg hunt

The book of Easter secrets has been stolen. Can you find it?

Some clues may be hidden in the stories told? You’ll have to be like the Easter Bunny, with two very, very big ears, to find the clues and save Easter this year!

Part story basket, part escape game, this intervention will delight young and old alike thanks to its interactive and fun dimension.

Duration: 1h30

¡Nos vemos el 15 de abril en la biblioteca de Luneray!

?9.45 h (horarios por confirmar): « Cuentos para sentir y tocar » sobre el tema de la Pascua para los más pequeños (0-3 años).

En el programa: ¡el derecho a tocar, oler, hablar, cantar y bailar! A través de varios cuentos cortos y divertidos, y gracias a sus suaves y sorprendentes apoyos, la cuentacuentos adentra a los más pequeños en el mundo de la Pascua, de las campanas y de su magia.

Duración: 30 minutos.

?

?10.30 h (hora por confirmar): « Cuentos y búsqueda de huevos

Han robado el libro de los secretos de Pascua. ¿Podrás encontrarlo?

Puede que haya algunas pistas escondidas en los cuentos contados? Tendrás que ser como el Conejo de Pascua, con dos orejas muy, muy grandes, para asegurarte de que no se te escapa ninguna pista y ¡encontrar la manera de salvar la Pascua este año!

En parte cesta de cuentos, en parte juego de evasión, esta intervención hará las delicias de grandes y pequeños gracias a su dimensión interactiva y lúdica.

Duración: 1h30

Wir treffen uns am 15. April in der Bibliothek von Luneray!

?9.45 Uhr (Uhrzeit noch zu bestätigen): « Märchen zum Riechen und Anfassen » zum Thema Ostern für Kleinkinder (0-3 Jahre).

Auf dem Programm steht das Recht zu berühren, zu riechen, zu sprechen, zu singen und zu tanzen! Anhand verschiedener kurzer und lustiger Geschichten und dank ihrer weichen und überraschenden Materialien entführt die Erzählerin die Kleinen in die Welt von Ostern, den Glocken und ihrer Magie.

Dauer: 30 Minuten.

?

?10.30 Uhr (Uhrzeit noch zu bestätigen): « Märchen und Eiersuche »

Das Notizbuch mit den Ostergeheimnissen wurde gestohlen. Können Sie es wiederfinden?

Es könnte sein, dass einige Hinweise in den Geschichten versteckt sind, die erzählt werden Du musst wie der Osterhase mit seinen zwei sehr, sehr großen Ohren aussehen, um keinen Hinweis zu verpassen und herauszufinden, wie du Ostern dieses Jahr retten kannst!

Diese interaktive und spielerische Intervention, die mal Märchenkorb, mal Escape Game ist, wird Groß und Klein begeistern.

Dauer: 1,5 Stunden

