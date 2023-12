Atelier – Me sentir bien dans mon corps avec la naturopathie 47 Rue du général de Gaulle Griesheim-près-Molsheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 10:00:00

En agissant sur plusieurs données (alimentation, émotions, respiration, cohérence cardiaque, sport et automassage des mains), la naturopathie aide à rétablir l’équilibre rompu par le stress. 2 ateliers pratiques suivront la présentation théorique : – une cohérence cardiaque – un automassage des mains EUR.

