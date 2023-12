Atelier – Découvrir mon corps 47 Rue du général de Gaulle Griesheim-près-Molsheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Griesheim-près-Molsheim Atelier – Découvrir mon corps 47 Rue du général de Gaulle Griesheim-près-Molsheim, 19 janvier 2024, Griesheim-près-Molsheim. Griesheim-près-Molsheim Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:00:00

Plusieurs activités se succéderont au cours de la soirée : 3 contes scénarisés entraineront les enfants dans l'univers onirique des corps. Ils sont alternés avec des jeux et des bricolages sur le thème de la soirée. Un gouter mettant l'accent sur l'importance de l'alimentation dans la bonne santé du corps s'intercale entre ces activités.

Les enfants de 7 à 14 ans sont accueillis par les animateurs de la bibliothèque dans les costumes des héros des contes qui seront présentés. Plusieurs activités se succéderont au cours de la soirée : 3 contes scénarisés entraineront les enfants dans l’univers onirique des corps. Ils sont alternés avec des jeux et des bricolages sur le thème de la soirée (construire un visage avec des capsules récupérées, construire un corps avec des organes façon puzzle, faire une chorégraphie en nommant les parties du corps qui sont sollicitées …..), LA soirée se terminera en chansons traitant du corps (par exemple : j’ai deux yeux). Un gouter mettant l’accent sur l’importance de l’alimentation dans la bonne santé du corps s’intercale entre ces activités. EUR.

Mise à jour le 2023-12-14 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

