Après-midi jeux pour tous 47 rue du gal Lamy Eyzerac Catégories d’Évènement: Dordogne

Eyzerac Après-midi jeux pour tous 47 rue du gal Lamy Eyzerac, 25 novembre 2023, Eyzerac. Eyzerac,Dordogne Animé par la Ludothèque Périgord-Limousin.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 16:00:00. EUR.

47 rue du gal Lamy ChatPline

Eyzerac 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Run by the Périgord-Limousin toy library A cargo de la ludoteca Périgord-Limousin Animiert von der Ludothek Périgord-Limousin Mise à jour le 2023-10-16 par Isle-Auvézère Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Eyzerac Autres Lieu 47 rue du gal Lamy Adresse 47 rue du gal Lamy ChatPline Ville Eyzerac Departement Dordogne Lieu Ville 47 rue du gal Lamy Eyzerac latitude longitude 45.4168208;0.9213363

47 rue du gal Lamy Eyzerac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eyzerac/