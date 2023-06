Visite libre d’un atelier de poterie 47 rue des Potiers Betschdorf, 21 juillet 2023, Betschdorf.

Betschdorf,Bas-Rhin

Atelier artisanal et familial, la poterie Fortuné Schmitter produit le véritable grès au sel d’Alsace depuis 7 générations. Ayant à cœur de faire découvrir ce savoir-faire particulier, la poterie vous invite à pousser les portes de leur atelier !.

2023-07-21 à ; fin : 2023-08-25 16:00:00. 0 EUR.

47 rue des Potiers

Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est



The Fortuné Schmitter pottery has been producing genuine Alsatian salt stoneware for 7 generations. The pottery invites you to come and see for yourself!

La alfarería Fortuné Schmitter lleva 7 generaciones fabricando auténtico gres salado alsaciano. La alfarería le invita a descubrir este saber hacer tan especial y a visitar su taller

Die Töpferei Fortuné Schmitter ist ein handwerkliches Familienunternehmen und stellt seit sieben Generationen echtes elsässisches Salzsandsteinzeug her. Die Töpferei hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieses besondere Know-how weiterzugeben und lädt Sie ein, die Türen ihrer Werkstatt zu öffnen!

