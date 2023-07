A la découverte de la biodiversité forestière de l’arboretum domanial 47 rue des Chevailles La Jonchère-Saint-Maurice, 22 août 2023, La Jonchère-Saint-Maurice.

La Jonchère-Saint-Maurice,Haute-Vienne

L’arboretum est riche de biodiversité grâce à sa forêt centenaire, tant au niveau des oiseaux que des autres espèces comme les plantes, les insectes, les champignons… Sortie animée par l’Office National des Forêts. Départ du parking de l’arboretum. Attention, les sorties peuvent être annulées au dernier moment sur décision de l’ONF en fonction des aléas climatiques. Penser à prendre des chaussures de marche adaptées même s’il ne s’agit par d’une randonnée, vêtements de pluie et de l’eau..

2023-08-22 fin : 2023-08-22 11:30:00. EUR.

47 rue des Chevailles Parking de l’arboretum

La Jonchère-Saint-Maurice 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The arboretum is rich in biodiversity thanks to its century-old forest, both in terms of birds and other species such as plants, insects, mushrooms? Led by the Office National des Forêts. Departure from the arboretum parking lot. Please note that outings may be cancelled at short notice by the ONF, depending on the weather. Please bring suitable walking shoes, even if you are not hiking, rain gear and water.

El arboreto es rico en biodiversidad gracias a su bosque centenario, tanto en aves como en otras especies como plantas, insectos, setas, etc Dirigida por la Office National des Forêts. Salida desde el aparcamiento del arboreto. Tenga en cuenta que, en función de las condiciones meteorológicas, las salidas pueden anularse con poca antelación a discreción de la ONF. No olvide llevar calzado adecuado para caminar, aunque no practique senderismo, ropa impermeable y agua.

Das Arboretum ist dank seines hundertjährigen Waldes reich an Biodiversität, sowohl was Vögel als auch andere Arten wie Pflanzen, Insekten und Pilze betrifft Dieser Ausflug wird vom Office National des Forêts geleitet. Start auf dem Parkplatz des Arboretums. Achtung: Die Ausflüge können kurzfristig vom ONF abgesagt werden, je nach Wetterlage. Denken Sie daran, geeignete Wanderschuhe mitzunehmen, auch wenn es sich nicht um eine Wanderung handelt, sowie Regenkleidung und Wasser.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Monts du Limousin