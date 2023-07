Visite guidée de l’arboretum domanial 47 rue des Chevailles La Jonchère-Saint-Maurice, 26 juillet 2023, La Jonchère-Saint-Maurice.

La Jonchère-Saint-Maurice,Haute-Vienne

Venez découvrir l’histoire de l’arboretum, le petit patrimoine et les collections ‘arbres remarquables provenant des 5 continents dont l’arbre le plus grand de Nouvelle-Aquitaine. Visite animée par l’Office National des Forêts. Départ du parking de l’arboretum. Attention, les sorties peuvent être annulées au dernier moment sur décision de l’ONF en fonction des aléas climatiques. Penser à prendre des chaussures de marche adaptées même s’il ne s’agit par d’une randonnée, vêtements de pluie et de l’eau..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 16:30:00. .

47 rue des Chevailles Parking de l’arboretum

La Jonchère-Saint-Maurice 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the history of the arboretum, its heritage and collections of remarkable trees from 5 continents, including the largest tree in Nouvelle-Aquitaine. Guided tour by the Office National des Forêts. Departure from the arboretum parking lot. Please note that outings may be cancelled at short notice by the ONF, depending on the weather. Remember to bring suitable walking shoes, even if it’s not a hike, rain gear and water.

Venga a descubrir la historia del arboreto, su patrimonio y sus colecciones de árboles notables procedentes de los 5 continentes, incluido el árbol más grande de Nouvelle-Aquitaine. Visita guiada por la Oficina Nacional de Bosques. Salida desde el aparcamiento del arboreto. Tenga en cuenta que las salidas pueden cancelarse con poca antelación a discreción de la ONF, en función de las condiciones meteorológicas. No olvide llevar calzado adecuado para caminar, aunque no practique senderismo, ropa impermeable y agua.

Entdecken Sie die Geschichte des Arboretums, das kleine Kulturerbe und die Sammlungen ?bemerkenswerter Bäume aus 5 Kontinenten, darunter der größte Baum der Nouvelle-Aquitaine. Der Rundgang wird vom Office National des Forêts geleitet. Abfahrt vom Parkplatz des Arboretums. Achtung, die Ausflüge können im letzten Moment auf Beschluss des ONF je nach Wetterlage abgesagt werden. Denken Sie an geeignete Wanderschuhe, auch wenn es sich nicht um eine Wanderung handelt, sowie an Regenkleidung und Wasser.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Monts du Limousin