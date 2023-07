Arrachage participatif d’érable capillipes à l’arboretum 47 rue des Chevailles La Jonchère-Saint-Maurice, 20 juillet 2023, La Jonchère-Saint-Maurice.

La Jonchère-Saint-Maurice,Haute-Vienne

L’érable capillipes est une espèce originaire d’Asie et introduite en Europe en 1892 comme arbre d’ornement. Elle se trouve dans l’arboretum grâce à la dissémination de ces graines par le vent. Cet érable se reproduit rapidement et obstrue un point de vue sur des collections. C’est pourquoi nous avons besoin de votre aide. Outils à apporter (si vous possédez) : gants, sécateur, coupe-branches, scie, pelle, pioche. Réservation conseillée..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 12:00:00. EUR.

47 rue des Chevailles Parking de l’arboretum

La Jonchère-Saint-Maurice 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The capillipes maple is a species native to Asia and introduced to Europe in 1892 as an ornamental tree. It is found in the arboretum thanks to the dissemination of its seeds by the wind. This maple reproduces rapidly and obstructs a view of collections. That’s why we need your help. Tools to bring (if you have them): gloves, pruning shears, branch cutters, saw, shovel, pickaxe. Reservations recommended.

El arce capillipes es una especie originaria de Asia que se introdujo en Europa en 1892 como árbol ornamental. Se encuentra en el arboreto gracias a la propagación de sus semillas por el viento. Este arce se reproduce rápidamente y obstruye la visión de las colecciones. Por eso necesitamos tu ayuda. Herramientas que debe traer (si las tiene): guantes, tijeras de podar, cortasramas, sierra, pala, pico. Se recomienda reservar.

Der Spitzahorn (Ahorn capillipes) ist eine aus Asien stammende Art, die 1892 als Zierbaum in Europa eingeführt wurde. Er ist dank der Verbreitung seiner Samen durch den Wind im Arboretum zu finden. Dieser Ahorn vermehrt sich schnell und versperrt einen Aussichtspunkt auf Sammlungen. Deshalb brauchen wir Ihre Hilfe. Mitzubringende Werkzeuge (falls vorhanden): Handschuhe, Gartenschere, Astschneider, Säge, Schaufel, Spitzhacke. Reservierung wird empfohlen.

Mise à jour le 2023-07-08 par OT Monts du Limousin