Reconnaissance des arbres et arbuste du Limousin dans l’arboretum domanial de La Jonchère-Saint-Maurice 47 rue des Chevailles La Jonchère-Saint-Maurice, 30 juin 2023, La Jonchère-Saint-Maurice.

La Jonchère-Saint-Maurice,Haute-Vienne

L’objectif de la sortie est d’apprendre à savoir reconnaître les espèces locales (châtaignier, chêne, pédonculé, chêne sessile, merisier, noisetier, sapins, douglas, ainsi que quelques espèces emblématiques de l’arboretum. Niveau en botanique requis : débutant. Départ parking de l’arboretum. Attention, les sorties peuvent être annulées au dernier moment sur décision de l’ONF en fonction des aléas climatiques. Penser à prendre des chaussures de marche adaptées même s’il ne s’agit par d’une randonnée, vêtements de pluie et de l’eau..

2023-06-30 fin : 2023-06-30 16:30:00. EUR.

47 rue des Chevailles Parking de l’arboretum

La Jonchère-Saint-Maurice 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The aim of the outing is to learn how to recognize local species (chestnut, oak, pedunculate, sessile oak, wild cherry, hazelnut, fir, Douglas fir), as well as some of the arboretum?s emblematic species. Botany level required: beginner. Departure from the arboretum parking lot. Please note that outings may be cancelled at short notice by the ONF, depending on the weather. Don?t forget suitable walking shoes, even if it?s not a hike, rain gear and water.

El objetivo de la salida es aprender a reconocer las especies locales (castaño, roble, roble pedunculado, roble albar, cerezo silvestre, avellano, abeto, abeto de Douglas, así como algunas especies emblemáticas del arboreto. Nivel de botánica requerido: principiante. Salida desde el aparcamiento del arboreto. Tenga en cuenta que las salidas pueden cancelarse con poca antelación a discreción de la ONF, en función de las condiciones meteorológicas. No olvide llevar calzado adecuado para caminar, aunque no practique senderismo, ropa impermeable y agua.

Ziel des Ausflugs ist es, die lokalen Arten (Kastanie, Eiche, Stieleiche, Traubeneiche, Kirsche, Haselnuss, Tanne, Douglasie) sowie einige symbolische Arten des Arboretums erkennen zu lernen. Erforderliches Niveau in Botanik: Anfänger. Start auf dem Parkplatz des Arboretums. Achtung: Die Ausflüge können kurzfristig vom ONF abgesagt werden, je nach Wetterlage. Denken Sie daran, geeignete Wanderschuhe mitzunehmen, auch wenn es sich nicht um eine Wanderung handelt, sowie Regenkleidung und Wasser.

Mise à jour le 2023-06-01 par OT Monts du Limousin