Balade musicale au rythme de l’âne 47 rue des Chênes Guérande, 12 juillet 2023, Guérande.

Balade musicale au rythme de l’âne 12 – 26 juillet, les mercredis 47 rue des Chênes 1 personne: 10, 1 personne: 5

Partez pour une balade à pied dans les bois en compagnie de l’anesse Câline, et en musique avec Marion Evain et son accordéon.

Goûter offert.

Organisé par la Compagnie Prête l’Oreille et le Camping de l’Etang du Pays Blanc.

47 rue des Chênes Sandun 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 74 22 02 49 »}, {« type »: « email », « value »: « ciepreteloreille@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/balade-musicale-au-rythme-de-l-ane-guerande.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T15:30:00+02:00 – 2023-07-12T17:30:00+02:00

2023-07-26T15:30:00+02:00 – 2023-07-26T17:30:00+02:00

CULTURE FAMILLE