humour : sur le fil 47 Rue des Augustins Bayonne, 23 mars 2024, Bayonne.

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

Parfois, la vie ressemble à une grosse pelote impossible à démêler. Et hop, un nouveau nœud apparaît, bien costaud celui-là : « c’est un cancer, madame ». Peu de temps après cette annonce, Ariane a su qu’elle en ferait un spectacle, vivant et drôle. Parce que rien n’est grave tant qu’on reste en équilibre… Sur le fil !

Partir de l’intime et tenter de le rendre universel. Briser les tabous. Mettre en lumière ce que la société n’aime pas montrer : la fragilité et les blessures. En sortir plus fort grâce à l’humour. C’est le pari qu’Ariane a fait avec ce spectacle !

Ariane avait fait un tabac à la Luna Negra avec son duo « Délit de Grossesse » il y a quelques années, alors même qu’elle venait d’être diagnostisée. Elle revient plus forte, et plus drôle que jamais..

47 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par OT Bayonne