CAFÉ-CHANTS 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne, 30 décembre 2023 19:00, Sainte-Pazanne.

Sainte-Pazanne,Loire-Atlantique

Créer du lien entre les femmes en milieu rural, c’est l’objectif de ce temps de rencontre et de partage..

2023-12-30 fin : 2023-12-30 19:00:00. .

47 rue de l’Hôtel de Ville

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Creating links between women in rural areas is the aim of this time of meeting and sharing.

Crear vínculos entre las mujeres de las zonas rurales es el objetivo de este momento de encuentro y puesta en común.

Eine Verbindung zwischen Frauen in ländlichen Gebieten herzustellen, ist das Ziel dieser Zeit der Begegnung und des Austauschs.

