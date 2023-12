APÉRO LITTÉRAIRE 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne, 21 décembre 2023 18:30, Sainte-Pazanne.

Sainte-Pazanne,Loire-Atlantique

Avec Christelle, de la librairie « Des livres et vous »..

2023-12-21 fin : 2023-12-21 20:00:00. .

47 rue de l’Hôtel de Ville Maison Citoyenne

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



With Christelle, from the bookshop « Des livres et vous ».

Con Christelle, de la librería « Des livres et vous ».

Mit Christelle von der Buchhandlung « Des livres et vous » (Bücher und Sie).

