RENCONTRES MAMANS-BÉBÉS 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne, 19 décembre 2023 10:00, Sainte-Pazanne.

Sainte-Pazanne,Loire-Atlantique

Un moment convivial proposé par Lucie-Anne, doula, dans un cadre bienveillant, pour favoriser les rencontres entre jeunes mamans, et partager un temps avec son bébé hors de la maison..

2023-12-19 fin : 2023-12-19 12:30:00. .

47 rue de l’Hôtel de Ville Maison Citoyenne

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Lucie-Anne, a doula, offers a friendly, supportive environment for young mothers to get together and share time with their babies away from home.

Lucie-Anne, una doula, estará presente en un entorno acogedor para animar a las madres jóvenes a reunirse y compartir un rato con su bebé fuera de casa.

Ein geselliger Moment, der von Lucie-Anne, einer Doula, in einem wohlwollenden Rahmen angeboten wird, um Begegnungen zwischen jungen Müttern zu fördern und eine Zeit mit ihrem Baby außerhalb des Hauses zu teilen.

