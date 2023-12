SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ POUR LES INITIÉS 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne, 18 décembre 2023 20:30, Sainte-Pazanne.

Sainte-Pazanne,Loire-Atlantique

Une belle soirée dédiée aux jeux de société proposée par la maison citoyenne..

2023-12-18 fin : 2023-12-18 20:30:00. .

47 rue de l’Hôtel de Ville

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



A great evening of board games at the Maison Citoyenne.

Gran velada de juegos de mesa organizada por la Maison Citoyenne.

Ein schöner Abend, der den Gesellschaftsspielen gewidmet war und vom Bürgerhaus angeboten wurde.

Mise à jour le 2023-12-06 par eSPRIT Pays de la Loire