ATELIER ENTRETIEN DE VÉLO 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne, 16 décembre 2023 10:00, Sainte-Pazanne.

Sainte-Pazanne,Loire-Atlantique

Participez à un atelier d’entretien de vélo…

Cet atelier a pour objectif de vous apprendre à entretenir votre vélo et faire de petites réparations….

2023-12-16 fin : 2023-12-16 12:00:00

47 rue de l’Hôtel de Ville Maison Citoyenne

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Take part in a bike maintenance workshop…

The aim of this workshop is to teach you how to maintain your bike and make minor repairs…

Participe en un taller de mantenimiento de bicicletas…

El objetivo de este taller es enseñarte a mantener tu bicicleta y a realizar pequeñas reparaciones…

Nehmen Sie an einem Workshop zur Fahrradpflege teil…

Dieser Workshop soll Ihnen zeigen, wie Sie Ihr Fahrrad pflegen und kleine Reparaturen durchführen können…

