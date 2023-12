APRÈS-MIDI JEUX DE CARTES ET SCRABBLE 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne, 7 décembre 2023 14:00, Sainte-Pazanne.

Sainte-Pazanne,Loire-Atlantique

Audrey vous propose de venir jouer aux cartes le temps d’une après-midi à la maison citoyenne.

Tarot et belote seront à l’honneur, mais d’autres jeux sont possibles !.

2023-12-07 fin : 2023-12-07 16:00:00

47 rue de l’Hôtel de Ville Maison Citoyenne

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Audrey invites you to spend an afternoon playing cards at the Maison Citoyenne.

Tarot and belote will be in the spotlight, but other games are also possible!

Audrey le invita a pasar una tarde jugando a las cartas en la Maison Citoyenne.

Habrá tarot y belote, ¡pero también otros juegos!

Audrey bietet Ihnen an, einen Nachmittag lang im Bürgerhaus Karten zu spielen.

Tarot und Belote werden im Mittelpunkt stehen, aber auch andere Spiele sind möglich!

