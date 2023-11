APÉRO DESSINÉ À STE PAZANNE 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne, 30 novembre 2023, Sainte-Pazanne.

Sainte-Pazanne,Loire-Atlantique

L’illustrateur et scénariste de BD Yohan Puaud, plus connu sous le nom de Wyllow, vous offre un moment de pur plaisir avec un dessin en live sur paperboard..

2023-11-30 fin : 2023-11-30 20:00:00. .

47 rue de l’Hôtel de Ville Maison Citoyenne

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Comic book illustrator and scriptwriter Yohan Puaud, better known as Wyllow, offers you a moment of pure pleasure with a live drawing on flipchart paper.

El dibujante y guionista de cómics Yohan Puaud, más conocido como Wyllow, le ofrece un momento de puro placer con un dibujo en directo sobre papel de rotafolio.

Der Illustrator und Comicautor Yohan Puaud, besser bekannt unter dem Namen Wyllow, bietet Ihnen einen Moment puren Vergnügens mit einer Live-Zeichnung auf Flipchart.

