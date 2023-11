SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ POUR TOUS 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne, 17 novembre 2023, Sainte-Pazanne.

Sainte-Pazanne,Loire-Atlantique

La Maison Citoyenne vous propose une soirée jeux de société ouverte à tous, petits et grands….

2023-11-17 fin : 2023-11-17 19:00:00. .

47 rue de l’Hôtel de Ville Maison Citoyenne

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



La Maison Citoyenne invites you to an evening of board games open to all, young and old…

La Maison Citoyenne organiza una velada de juegos de mesa abierta a todos, grandes y pequeños…

Das Maison Citoyenne bietet Ihnen einen Abend mit Gesellschaftsspielen, der für alle offen ist, ob groß oder klein…

