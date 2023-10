CONFÉRENCE DE SOPHROLOGIE À STE PAZANNE 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne, 15 novembre 2023, Sainte-Pazanne.

Sainte-Pazanne,Loire-Atlantique

A l’occasion de la semaine mondiale de la sophrologie Caycédienne, Katy Borges vous propose une conférence intitulée : le stress, c’est moi !.

2023-11-15 fin : 2023-11-15 20:00:00. .

47 rue de l’Hôtel de Ville Maison Citoyenne

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



To mark World Cayced Sophrology Week, Katy Borges will be giving a talk entitled: Le stress, c’est moi!

Con motivo de la Semana Mundial de la Sofrología Cayced, Katy Borges impartirá una conferencia titulada: ¡El estrés, soy yo!

Anlässlich der Weltwoche der Caycedischen Sophrologie bietet Ihnen Katy Borges einen Vortrag mit dem Titel: Stress, das bin ich!

Mise à jour le 2023-10-27 par eSPRIT Pays de la Loire