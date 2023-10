MARCHÉ D’AUTOMNE À LA MAISON CITOYENNE DE STE PAZANNE 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne, 12 novembre 2023, Sainte-Pazanne.

Sainte-Pazanne,Loire-Atlantique

Vous recherchez un cadeau original pour les fêtes de fin d’année ou tout simplement vous faire plaisir?

Ce marché de créateurs pourra répondre à vos attentes !.

2023-11-12 fin : 2023-11-12 18:00:00. .

47 rue de l’Hôtel de Ville Maison Citoyenne

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Are you looking for an original gift for the festive season or simply to treat yourself?

This designer market is sure to meet your expectations!

¿Busca un regalo original para las fiestas o simplemente para darse un capricho?

Este mercadillo de diseño será justo lo que está buscando

Sie suchen ein originelles Geschenk für die Feiertage oder wollen sich selbst eine Freude machen?

Dieser Designermarkt wird Ihre Erwartungen erfüllen!

Mise à jour le 2023-10-27 par eSPRIT Pays de la Loire