BOURSE D’ÉCHANGE POKÉMON À STE PAZANNE 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne, 4 novembre 2023, Sainte-Pazanne.

Sainte-Pazanne,Loire-Atlantique

Chaque samedi matin, le rendez-vous incontournable des amateurs de Pokémon à la maison citoyenne de Sainte-Pazanne..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 12:30:00. .

47 rue de l’Hôtel de Ville Maison Citoyenne

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Every Saturday morning, Pokémon fans get together at the Maison Citoyenne in Sainte-Pazanne.

Todos los sábados por la mañana, los fans de Pokémon se reúnen en la Maison Citoyenne de Sainte-Pazanne.

Jeden Samstagmorgen ist der unumgängliche Treffpunkt für Pokémon-Fans im Bürgerhaus von Sainte-Pazanne.

Mise à jour le 2023-10-27 par eSPRIT Pays de la Loire