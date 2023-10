APÉRO DISCUSSION EN ANGLAIS À STE PAZANNE 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne, 3 novembre 2023, Sainte-Pazanne.

Sainte-Pazanne,Loire-Atlantique

Mickaël et Audrey de la maison citoyenne vous invitent à acquérir les bases en anglais le temps d’un apéro convivial !.

2023-11-03 fin : 2023-11-03 19:00:00. .

47 rue de l’Hôtel de Ville Maison Citoyenne

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Mickaël and Audrey from Maison Citoyenne invite you to learn the basics of English over a convivial aperitif!

Mickaël y Audrey, de la Maison Citoyenne, le invitan a aprender los rudimentos del inglés durante un aperitivo

Mickaël und Audrey vom Bürgerhaus laden Sie dazu ein, sich bei einem gemütlichen Aperitif die Grundlagen der englischen Sprache anzueignen!

Mise à jour le 2023-10-27 par eSPRIT Pays de la Loire