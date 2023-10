ATELIER CUISINE SPÉCIAL HALLOWEEN 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne, 31 octobre 2023, Sainte-Pazanne.

Sainte-Pazanne,Loire-Atlantique

Un atelier cuisine à la maison citoyenne de Sainte Pazanne proposé par Mélanie, pour découvrir des recettes d’Halloween dans une ambiance conviviale..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 16:00:00. .

47 rue de l’Hôtel de Ville

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



A cooking workshop at the Maison Citoyenne in Sainte Pazanne proposed by Mélanie, to discover Halloween recipes in a convivial atmosphere.

Un taller de cocina en la Maison Citoyenne de Sainte Pazanne, organizado por Mélanie, para descubrir recetas de Halloween en un ambiente agradable.

Ein Kochworkshop im Bürgerhaus von Sainte Pazanne, der von Mélanie angeboten wird, um in einer geselligen Atmosphäre Halloween-Rezepte zu entdecken.

Mise à jour le 2023-10-27 par eSPRIT Pays de la Loire