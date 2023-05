CAFÉ DES PARENTS – LES VACANCES EN FAMILLE – UN DÉFI 47 rue de l’Hôtel de Ville, 6 juillet 2023, Sainte-Pazanne.

Sainte-Pazanne,Loire-Atlantique

Les Vacances en famille, un défi ?

Un moment de partage et d’échange sur notre rôle de parents, animé par Caroline Robineau, consultante en parentalité..

47 rue de l’Hôtel de Ville

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Family vacations, a challenge?

A moment of sharing and exchange on our role as parents, led by Caroline Robineau, parenting consultant.

Vacaciones en familia, ¿un reto?

Un momento para compartir e intercambiar sobre nuestro papel como padres, dirigido por Caroline Robineau, consultora en paternidad.

Familienurlaub – eine Herausforderung?

Ein Moment des Austauschs und der Diskussion über unsere Rolle als Eltern, geleitet von Caroline Robineau, Beraterin für Elternschaft.

Mise à jour le 2023-05-23 par eSPRIT Pays de la Loire