SOIRÉE JEUX 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne, 3 juillet 2023, Sainte-Pazanne.

Sainte-Pazanne,Loire-Atlantique

Avec l’association J.E.P’R (Jouons ensemble en Pays de Retz) Soirée dédiée aux jeux à la Maison citoyenne..

2023-07-03 fin : 2023-07-03 20:30:00. .

47 rue de l’Hôtel de Ville

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



With the J.E.P’R association (Jouons ensemble en Pays de Retz) An evening dedicated to games at the Maison citoyenne.

Con la asociación J.E.P’R (Jouons ensemble en Pays de Retz) Una velada dedicada a los juegos en la Maison citoyenne.

Mit dem Verein J.E.P’R (Jouons ensemble en Pays de Retz) Ein Abend, der den Spielen im Bürgerhaus gewidmet ist.

