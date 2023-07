CAFÉ LITTÉRAIRE 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne, 28 juin 2023, Sainte-Pazanne.

Sainte-Pazanne,Loire-Atlantique

Christelle, de la librairie « Des livres et vous » Venez discuter des livres qui vous ont plu, lire un extrait, partager vos lectures et découvrir de nouvelles pépites !.

2023-06-28 fin : 2023-06-28 15:00:00. .

47 rue de l’Hôtel de Ville

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Christelle, from the bookshop « Des livres et vous » Come and discuss the books you’ve enjoyed, read an excerpt, share your readings and discover new nuggets!

Christelle, de la librería « Des livres et vous » ¡Venga a comentar los libros que le han gustado, a leer un extracto, a compartir sus lecturas y a descubrir nuevas pepitas!

Christelle von der Buchhandlung « Des livres et vous » Kommen Sie und diskutieren Sie über Bücher, die Ihnen gefallen haben, lesen Sie einen Auszug, teilen Sie Ihre Lektüre und entdecken Sie neue Nuggets!

Mise à jour le 2023-06-27 par eSPRIT Pays de la Loire