ATELETIER DÉCOUVERTE CALLI TAO DANSÉ 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne, 10 juin 2023, Sainte-Pazanne.

Sainte-Pazanne,Loire-Atlantique

Jamel Benouarzeg, artiste calligraphe et danseur, vous invite à une initiation au geste lent du tracé de la calligraphie orientale sur papier..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 18:30:00. .

47 rue de l’Hôtel de Ville

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Jamel Benouarzeg, calligrapher and dancer, invites you to an introduction to the slow gesture of oriental calligraphy on paper.

Jamel Benouarzeg, calígrafo y bailarín, le invita a una introducción al gesto lento de la caligrafía oriental sobre papel.

Jamel Benouarzeg, Kalligraphiekünstler und Tänzer, lädt Sie zu einer Einführung in die langsame Geste des Nachzeichnens der orientalischen Kalligraphie auf Papier ein.

Mise à jour le 2023-05-31 par eSPRIT Pays de la Loire