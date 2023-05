JOURNÉE MONDIALE DU JEU 47 rue de l’Hôtel de Ville, 26 mai 2023, Sainte-Pazanne.

Sainte-Pazanne,Loire-Atlantique

Dans le cadre de la Fête Mondiale du Jeu… venez vous amusez à la Maison Citoyenne de Sainte Pazanne….

2023-05-26 à ; fin : 2023-05-26 . .

47 rue de l’Hôtel de Ville

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



As part of the World Game Day… come and have fun at the Maison Citoyenne de Sainte Pazanne…

En el marco del Día Mundial del Juego… venga a divertirse a la Maison Citoyenne de Sainte Pazanne…

Im Rahmen des Weltspielfestes… vergnügen Sie sich im Maison Citoyenne de Sainte Pazanne…

Mise à jour le 2023-05-23 par eSPRIT Pays de la Loire