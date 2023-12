Exposition temporaire – Alice Courtial 47, rue de l’Hôtel de ville Crest, 4 décembre 2023, Crest.

Crest,Drôme

Découvrez l’univers d’Alice Courtial ce mois de décembre. Ses portraits contemplatifs, aux couleurs vibrantes et nuances douces, captivent en racontant des scènes de vie ordinaires tout en invitant à se questionner sur les pensées des personnages..

2023-12-07 fin : 2023-12-31 . .

47, rue de l’Hôtel de ville

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the world of Alice Courtial this December. Her contemplative portraits, with their vibrant colors and soft nuances, captivate by recounting scenes of ordinary life while inviting us to question the thoughts of the characters.

Descubra el mundo de Alice Courtial este mes de diciembre. Sus retratos contemplativos, de colores vibrantes y matices suaves, cautivan relatando escenas de la vida cotidiana al tiempo que nos invitan a interrogarnos sobre los pensamientos de los personajes.

Entdecken Sie diesen Dezember die Welt von Alice Courtial. Ihre kontemplativen Porträts mit vibrierenden Farben und sanften Nuancen fesseln, indem sie Szenen aus dem gewöhnlichen Leben erzählen und gleichzeitig dazu einladen, die Gedanken der Figuren zu hinterfragen.

