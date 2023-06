RÉCITAL DE LIEDER ET DE MÉLODIES ROMANTIQUES 47 rue de l’étoile Florange, 24 juin 2023, Florange.

Florange,Moselle

L’Association de Sauvegarde du Site de Bétange est heureuse de vous proposer un récital de lieder et de mélodies romantiques qui aura lieu dans le Grand Salon du château de Bétange.

Nous aurons le plaisir d’accueillir Olivier Cesarini, baryton et Adrienne Dubois, piano qui donneront ce récital.

Ce concert sera suivi d’un cocktail sur la terrasse du château de Bétange en présence des artistes.. Tout public

Samedi 2023-06-24 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-24 21:00:00. 45 EUR.

47 rue de l’étoile Château de Bétange

Florange 57190 Moselle Grand Est



The Association de Sauvegarde du Site de Bétange is delighted to present a recital of Lieder and Romantic melodies in the Grand Salon of the Château de Bétange.

We are delighted to welcome Olivier Cesarini, baritone, and Adrienne Dubois, piano, for this recital.

The concert will be followed by a cocktail reception on the terrace of Château de Bétange in the presence of the artists.

La Association de Sauvegarde du Site de Bétange tiene el placer de invitarle a un recital de Lieder y melodías románticas en el Gran Salón del Castillo de Bétange.

Nos complace dar la bienvenida a Olivier Cesarini, barítono, y Adrienne Dubois, piano, que interpretarán este recital.

Tras el concierto, se ofrecerá un cóctel en la terraza del castillo de Bétange en presencia de los artistas.

Die Association de Sauvegarde du Site de Bétange freut sich, Ihnen einen Liederabend mit romantischen Liedern und Melodien anbieten zu können, der im Großen Salon des Schlosses von Bétange stattfinden wird.

Wir freuen uns, Olivier Cesarini, Bariton, und Adrienne Dubois, Klavier, begrüßen zu dürfen, die diesen Liederabend gestalten werden.

Im Anschluss an das Konzert findet ein Cocktail auf der Terrasse des Schlosses Bétange in Anwesenheit der Künstler statt.

