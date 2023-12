Petit concert Jazz chez Basilico 47 rue de la mairie Gannay-sur-Loire, 4 décembre 2023, Gannay-sur-Loire.

Gannay-sur-Loire,Allier

Le groupe Raph & Max de la Philharmonie vous propose un petit concert jazz, accompagné d’un apéro dinatoire fait maison !.

2023-12-06 19:30:00 fin : 2023-12-06 . .

47 rue de la mairie Basilico : épicerie vrac, café-bar et snacking

Gannay-sur-Loire 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Philharmonie’s Raph & Max group offers a small jazz concert, accompanied by a homemade aperitif and dinner!

El grupo Raph & Max de la Philharmonie ofrece un pequeño concierto de jazz, acompañado de un aperitivo casero y una cena

Die Gruppe Raph & Max aus der Philharmonie bietet Ihnen ein kleines Jazzkonzert, begleitet von einem selbstgemachten Aperitif-Dinner!

Mise à jour le 2023-11-29 par Office du tourisme de Moulins & sa région