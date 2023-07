Karaoké géant 47 rue de la Mairie Gannay-sur-Loire, 14 juillet 2023, Gannay-sur-Loire.

Gannay-sur-Loire,Allier

Préparez-vous pour une journée et une soirée mémorables où vous pourrez révéler votre talent vocal, puis, laissez-vous entraîner par une ambiance musicale assurée par le talentueux DJ Will Presta Show..

2023-07-14 17:00:00 fin : 2023-07-14 . EUR.

47 rue de la Mairie Basilico

Gannay-sur-Loire 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Get ready for a memorable day and evening where you can reveal your vocal talent, then let yourself be swept away by the musical ambience provided by the talented DJ Will Presta Show.

Prepárese para un día y una noche memorables en los que podrá revelar su talento vocal y dejarse llevar por el ambiente musical que le proporcionará el talentoso DJ Will Presta Show.

Bereiten Sie sich auf einen unvergesslichen Tag und Abend vor, an dem Sie Ihr Gesangstalent unter Beweis stellen können, und lassen Sie sich dann von der musikalischen Atmosphäre mitreißen, für die der talentierte DJ Will Presta Show sorgt.

Mise à jour le 2023-07-05 par Office du tourisme de Moulins & sa région