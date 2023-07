À LA DÉCOUVERTE DES CHAUVES-SOURIS DES HAUTES-MYNES 47 Rue de la Gare Le Thillot, 14 juillet 2023, Le Thillot.

Le Thillot,Vosges

En suivant la trace des mineurs, partez à la découverte des fascinantes chauves-souris. Apprenez-en plus sur leur rythme de vie, leur terrain de chasse. Tentez de les apercevoir et même de les entendre. Accompagnez-les ensuite dans les profondeurs des galeries où elles s’installent pour passer l’hiver. Pensez à vous habiller chaudement et à vous équiper de bonnes chaussures. A partir de 5 ans. Réservation indispensable.. Tout public

Vendredi 2023-07-14 20:30:00 fin : 2023-09-01 . 14.5 EUR.

47 Rue de la Gare Musée des Hautes Mynes

Le Thillot 88160 Vosges Grand Est



Follow in the footsteps of the miners and discover the fascinating world of bats. Learn more about their lifestyle and hunting grounds. Try to catch a glimpse and even hear them. Then accompany them into the depths of the galleries where they spend the winter. Remember to dress warmly and bring good shoes. Ages 5 and up. Reservations essential.

Siga los pasos de los mineros y descubra el fascinante mundo de los murciélagos. Averigüe cómo viven y dónde cazan. Intente avistarlos e incluso oírlos. Después, acompáñelos a las profundidades de las galerías donde pasan el invierno. No olvide abrigarse y llevar buen calzado. Para niños a partir de 5 años. Imprescindible reservar.

Folgen Sie den Spuren der Bergleute und entdecken Sie die faszinierenden Fledermäuse. Erfahren Sie mehr über ihren Lebensrhythmus und ihre Jagdgründe. Versuchen Sie, sie zu sehen und sogar zu hören. Begleiten Sie sie dann in die Tiefen ihrer Stollen, wo sie sich zum Überwintern niederlassen. Denken Sie daran, sich warm anzuziehen und gutes Schuhwerk mitzubringen. Ab 5 Jahren. Reservierung erforderlich.

