Réveillon de la Saint-Sylvestre à l’Ange Bleu 47 rue de Gueynard Gauriaguet, 1 décembre 2023, Gauriaguet.

Gauriaguet,Gironde

Réveillon de la Saint-Sylvestre :

– Soirée Cabaret avec la Revue Infinity : Le repas gastronomique avec champagne à volonté. L’orchestre, les attractions, les animations de la troupe puis « Infinity » notre revue à grand spectacle.

– Soirée Etoiles : Le repas gastronomique avec champagne à volonté, l’animation dansante avec l’orchestre, et toute la soirée des passages spectacles avec des artistes d’horizons divers et variés.

Pensez à réserver le plus tôt possible..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

47 rue de Gueynard L’Ange Bleu

Gauriaguet 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Wednesday, December 31; with the Blue Angel’s new year party, a holiday program and different shows “Ange Bleu Folies” and “Eternity”, to go to the end of the night !

Nochevieja :

– Noche de cabaret con la revista Infinity: cena gastronómica con champán ilimitado. La orquesta, las atracciones, la animación de la compañía y después « Infinity » nuestro gran espectáculo revue.

– Soirée Etoiles : Cena gastronómica con champán ilimitado, baile con la orquesta y, durante toda la velada, animaciones con artistas de los más diversos orígenes.

No olvide reservar lo antes posible.

Silvester und Neujahr :

– Kabarettabend mit der Revue Infinity: Das Gourmet-Menü mit Champagner nach Belieben. Das Orchester, die Attraktionen, die Animationen der Truppe und anschließend « Infinity » unsere Revue mit großem Spektakel.

– Soirée Etoiles: Das gastronomische Essen mit Champagner nach Belieben, Tanzanimation mit dem Orchester und den ganzen Abend lang Showpassagen mit Künstlern aus den verschiedensten Bereichen.

Denken Sie daran, so früh wie möglich zu reservieren.

Mise à jour le 2023-11-27 par Bourg Cubzaguais Tourisme