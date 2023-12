Réveillon de Noël à l’Ange Bleu 47 rue de Gueynard Gauriaguet, 1 décembre 2023, Gauriaguet.

Gauriaguet,Gironde

Dîner animé et dansant avec notre orchestre et toutes les animations de la troupe puis la revue cabaret Infinity.

Menus au choix : Tradition, gourmet, gastronome ou Infinity..

2023-12-24 fin : 2023-12-24 . EUR.

47 rue de Gueynard L’Ange Bleu

Gauriaguet 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Live and dancing dinner with the whole troupe and our orchestra followed by the Odyssée variety show.

Disfrute de una animada cena y baile con nuestra orquesta y toda la animación de la compañía, seguida de la revista de cabaret Infinity.

Elección de menús: Tradition, Gourmet, Gastronome o Infinity.

Animiertes und tanzendes Abendessen mit unserem Orchester und allen Animationen der Truppe und anschließend die Kabarett-Revue Infinity.

Menüs zur Auswahl: Tradition, Gourmet, Gastronom oder Infinity.

