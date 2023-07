ETE MUSICAL – EUPHONIUM ET ORGUE 47 Rue Charles de Gaulle Gérardmer, 13 août 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Augustin TRIBOULOT (euphonium) et Yvan Terekhanov (orgue). Tarif jeunes, étudiants et sans emploi : 7€. Gratuit pour les -12ans accompagnés.. Tout public

Dimanche 2023-08-13 17:30:00 fin : 2023-08-13 . 10 EUR.

47 Rue Charles de Gaulle Eglise St Barthélemy

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Augustin TRIBOULOT (euphonium) and Yvan Terekhanov (organ). Young people, students and unemployed: 7? Free for accompanied children under 12.

Augustin TRIBOULOT (bombardino) e Yvan Terekhanov (órgano). Jóvenes, estudiantes y desempleados: 7? Gratis para los menores de 12 años acompañados.

Augustin TRIBOULOT (Euphonium) und Yvan Terekhanov (Orgel). Preis für Jugendliche, Studenten und Arbeitslose: 7? Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren in Begleitung.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES