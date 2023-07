ETE MUSICAL – FLÛTE DE PAN ET ORGUE 47 Rue Charles de Gaulle Gérardmer Catégories d’Évènement: Gérardmer

Vosges ETE MUSICAL – FLÛTE DE PAN ET ORGUE 47 Rue Charles de Gaulle Gérardmer, 6 août 2023, Gérardmer. Gérardmer,Vosges Dorian GHEORGHILAS (flûte de pan), Mathias STRAUSS (orgue). Tarif jeunes, étudiants et sans emploi : 7€. Gratuit pour les -12ans accompagnés.. Tout public

Dimanche 2023-08-06 17:30:00 fin : 2023-08-06 . 10 EUR.

47 Rue Charles de Gaulle Eglise St Barthélemy

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Dorian GHEORGHILAS (panpipes), Mathias STRAUSS (organ). Young people, students and unemployed: 7? Free for accompanied children under 12. Dorian GHEORGHILAS (zampoñas), Mathias STRAUSS (órgano). Jóvenes, estudiantes y desempleados: 7? Gratis para menores de 12 años acompañados. Dorian GHEORGHILAS (Panflöte), Mathias STRAUSS (Orgel). Preis für Jugendliche, Studenten und Arbeitslose: 7? Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren in Begleitung. Mise à jour le 2023-06-30 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES Détails Catégories d’Évènement: Gérardmer, Vosges Autres Lieu 47 Rue Charles de Gaulle Adresse 47 Rue Charles de Gaulle Eglise St Barthélemy Ville Gérardmer Departement Vosges Lieu Ville 47 Rue Charles de Gaulle Gérardmer

47 Rue Charles de Gaulle Gérardmer Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gerardmer/