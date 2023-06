Fête de la musique 47 Route du Corps Franc Pommies Higuères-Souye Higuères-Souye Catégories d’Évènement: Higuères-Souye

Pyrénées-Atlantiques Fête de la musique 47 Route du Corps Franc Pommies Higuères-Souye, 21 juin 2023, Higuères-Souye. Higuères-Souye,Pyrénées-Atlantiques 19h : Fête de la musique au restaurant Bairrada 64 avec le groupe musical portugais « Grupo Sigma ». Buffet à volonté..

7pm: Fête de la musique at restaurant Bairrada 64 with Portuguese musical group « Grupo Sigma ». All-you-can-eat buffet. 19.00 h: Fiesta musical en el restaurante Bairrada 64 con el grupo musical portugués « Grupo Sigma ». Buffet libre. 19 Uhr: Musikfest im Restaurant Bairrada 64 mit der portugiesischen Musikgruppe « Grupo Sigma ». Buffet nach Belieben. Mise à jour le 2023-06-09 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN Détails Catégories d’Évènement: Higuères-Souye, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu 47 Route du Corps Franc Pommies Adresse 47 Route du Corps Franc Pommies Restaurant Bairrada 64 Ville Higuères-Souye Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville 47 Route du Corps Franc Pommies Higuères-Souye

