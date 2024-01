Atelier de dessin modèle vivant avec l’artiste Caroline Laforge 47 route des Lacs Saint-Julien-en-Born, samedi 27 janvier 2024.

Saint-Julien-en-Born Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 14:00:00

fin : 2024-01-27 16:30:00

Atelier proposé par l’artiste Caroline Laforge, née en région parisienne, vit et travaille dans les Landes depuis 23 ans.

Peintre, formée à l’Assartx avec Jean de Gaspary et Hubert Pinaud, elle est aussi praticienne de l’ I.R.S.E (l’Institut de Recherche en Sémiologie de l’Expression), dirigé par Arno Stern, et à ce titre, est Servant du Jeu de Peindre depuis 2019 à Mimizan.

Venez pratiquer le dessin en présence d’un modèle qui posera pour le groupe.

Amenez votre matériel de dessin (feuille et crayon) pour compléter ce qu’il y aura sur place.

15€ par personne

Inscription obligatoire au 06 71 62 53 24.

47 route des Lacs Grange de la Smalah

Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-28 par Côte Landes Nature Tourisme