Vide dressing 47 route des Lacs Saint-Julien-en-Born, 18 novembre 2023, Saint-Julien-en-Born.

Saint-Julien-en-Born,Landes

C’est le retour du vide-dressing ! C’est le moment de vider et/ou remplir vos placards en donnant une seconde vie aux vêtements !.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 13:00:00. .

47 route des Lacs Grange de la Smalah

Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



Dress clearance is back! It’s time to empty and/or fill your closets and give clothes a second life!

¡Vuelve la venta de vestidos! ¡Es hora de vaciar y/o llenar tus armarios y darle una segunda vida a tu ropa!

Es ist wieder soweit: Der Kleiderschrank wird geleert! Es ist an der Zeit, Ihre Schränke zu leeren und/oder zu füllen, indem Sie Ihrer Kleidung ein zweites Leben geben!

Mise à jour le 2023-10-31 par Côte Landes Nature Tourisme