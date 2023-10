Chasse aux trésors 47 route des Lacs Saint-Julien-en-Born, 31 octobre 2023, Saint-Julien-en-Born.

Saint-Julien-en-Born,Landes

La Batucada (Batukalandes) guide parents et enfants à travers bois pour une folle chasse aux… Sorts ou aux sucreries?

Inscription et information par sms au 06 62 41 45 80..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 17:00:00. .

47 route des Lacs Grange de la Smalah

Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Batucada (Batukalandes) guides parents and children through the woods on a wild hunt for? Spells or sweets?

Registration and information by sms to 06 62 41 45 80.

La Batucada (Batukalandes) guía a padres e hijos por el bosque a la caza salvaje de? ¿Hechizos o caramelos?

Inscripciones e información por SMS al 06 62 41 45 80.

Die Batucada (Batukalandes) führt Eltern und Kinder durch den Wald auf einer wilden Jagd nach? Zaubersprüche oder Süßigkeiten?

Anmeldung und Informationen per SMS unter 06 62 41 45 80.

Mise à jour le 2023-10-10 par Côte Landes Nature Tourisme