Soirée fantastique 47 route des Lacs Saint-Julien-en-Born, 27 octobre 2023, Saint-Julien-en-Born.

Saint-Julien-en-Born,Landes

18h : Initiation à la biodiversité sous-marine par Pierre Turpin (tout public)

Dès 19h : SOIRÉE DÉGUISÉE ! Vous pouvez vous inspirer du thème sous-marin et devenir une étrange faune aquatique! Pas d’inspiration? Pas de panique, la fée Pamela sera là pour vous maquiller!

Repas : Menu à venir !

Musique :

Anaïs et Thomas nous proposent de se joindre à eux pour des chants qui font du bien, accompagnés à la guitare et à la lueur des bougies pour un début de soirée chaleureux !

Puis DJ Swim Radius vous ambiancera de ses ondes, si vous voulez vous joindre à lui, amenez vos sons par clef USB !.

47 route des Lacs Grange de la Smalah

Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



6pm: Introduction to underwater biodiversity by Pierre Turpin (general public)

From 7pm: DISGUISED EVENING! Get inspired by the underwater theme and become a strange aquatic fauna! No inspiration? Don’t panic, fairy Pamela will be there to do your make-up!

Meals: Menu to be announced!

Music :

Anaïs and Thomas invite us to join them for some feel-good singing, accompanied by guitar and candlelight for a warm start to the evening!

Then DJ Swim Radius will put you in the mood with his vibes. If you’d like to join in, bring your sounds on a USB key!

18:00 h: Introducción a la biodiversidad submarina por Pierre Turpin (público en general)

A partir de las 19.00 h: ¡NOCHE DISFRAZADA! ¡Inspírate en el tema submarino y conviértete en una extraña fauna acuática! ¿No tiene inspiración? Que no cunda el pánico, el hada Pamela estará allí para maquillarte

Comida: ¡menú por anunciar!

Música :

Anaïs y Thomas nos invitan a cantar con ellos, acompañados de una guitarra y a la luz de las velas, para empezar la velada con buen pie

A continuación, el DJ Swim Radius pinchará sus canciones. Si quieres participar, sólo tienes que traer una memoria USB

18 Uhr: Einführung in die Artenvielfalt unter Wasser durch Pierre Turpin (für alle)

Ab 19:00 Uhr: VERFOLGTER ABEND! Du kannst dich vom Thema Unterwasser inspirieren lassen und dich in eine seltsame Wasserfauna verwandeln! Keine Inspiration? Keine Sorge, die Fee Pamela ist da, um dich zu schminken!

Essen: Menü wird noch bekannt gegeben!

Musik:

Anaïs und Thomas laden uns ein, mit ihnen zu singen, was gut tut, begleitet von Gitarre und Kerzenlicht, um den Abend gemütlich zu beginnen!

Anschließend wird DJ Swim Radius Sie mit seinen Wellen umgarnen. Wenn Sie sich ihm anschließen möchten, bringen Sie Ihre Klänge per USB-Stick mit!

