Lecture enchantée 47 route des Lacs Saint-Julien-en-Born, 24 octobre 2023, Saint-Julien-en-Born.

Saint-Julien-en-Born,Landes

Ce matin nous accueillerons Romane, la bibliothécaire de Saint-Julien, au café pour des lectures surprises! De quoi passer un doux moment dans les canapés, petits et grands réunis!.

2023-10-24 fin : 2023-10-24 12:00:00. .

47 route des Lacs Grange de la Smalah

Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



This morning we’ll be welcoming Romane, the Saint-Julien librarian, to the café for some surprise readings! It’s sure to be a great time on the sofas, with young and old alike!

Esta mañana recibiremos en el café a Romane, la bibliotecaria de Saint-Julien, para una lectura sorpresa Pasaremos un buen rato en los sofás, con grandes y pequeños

Heute Morgen begrüßen wir Romane, die Bibliothekarin aus Saint-Julien, zu einer Überraschungslesung im Café! Wir freuen uns auf einen gemütlichen Abend auf dem Sofa, bei dem Groß und Klein zusammenkommen!

Mise à jour le 2023-10-10 par Côte Landes Nature Tourisme