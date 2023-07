Soirée Kébab et bois 47 Route des lacs Saint-Julien-en-Born, 27 juillet 2023, Saint-Julien-en-Born.

Saint-Julien-en-Born,Landes

Ce soir, la forêt est prétexte à la fête !

À 19h30 la jeune peintre Alyssia Lesgoirres nous présente ses animaux de la forêt, avant de passer à une soirée aux couleurs faune ou flore, costumes libres sur le thème de la forêt, de prêt ou de loin, feuillues ou résineux !

Le tout bien accompagné avec les célèbres Kebabs de la Maison Pato.

2023-07-27 fin : 2023-07-27 00:00:00. .

47 Route des lacs Grange la Smalah

Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



Tonight, the forest is a pretext for celebration!

At 7:30 pm, young painter Alyssia Lesgoirres presents her forest animals, before moving on to a colorful evening of flora and fauna, with free choice of costumes on the theme of the forest, near or far, deciduous or coniferous!

All accompanied by Pato’s famous Kebabs

Esta noche, ¡el bosque es la excusa para una fiesta!

A las 19.30 h, la joven pintora Alyssia Lesgoirres presenta sus animales del bosque, antes de dar paso a una colorida velada de flora y fauna, con disfraces de libre elección sobre el tema del bosque, ya sea cercano o lejano, caducifolio o de coníferas

Todo ello acompañado de los famosos pinchos de Pato

Heute Abend ist der Wald ein Vorwand zum Feiern!

Um 19:30 Uhr stellt uns die junge Malerin Alyssia Lesgoirres ihre Waldtiere vor, bevor wir zu einem Abend in den Farben von Fauna oder Flora übergehen, freie Kostüme zum Thema Wald, von nah oder fern, Laub- oder Nadelbäume!

Das Ganze wird gut begleitet von den berühmten Kebabs des Hauses Pato

Mise à jour le 2023-07-01 par Côte Landes Nature Tourisme