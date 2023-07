Projection « Le temps des forêts » 47 Route des lacs Saint-Julien-en-Born, 20 juillet 2023, Saint-Julien-en-Born.

Saint-Julien-en-Born,Landes

Projection du documentaire Le temps des forêts, de François-Xavier Drouet (2018)

Suivi d’une discussion avec le porte parole de l’Association de forestiers Pro Silva, Catherine Mano (paysagiste) et Philippe Salvador (projet d’agroforesterie).

SYNOPSIS : Symbole aux yeux des urbains d’une nature authentique, la forêt française vit une phase d’industrialisation sans précédent. Du Limousin aux Landes, du Morvan aux Vosges, Le Temps des forêts propose un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses alternatives. Forêt vivante ou désert boisé, les choix d’aujourd’hui dessineront le paysage de demain.

Entrée à prix libre..

2023-07-20

47 Route des lacs Grange la Smalah

Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



Screening of the documentary Le temps des forêts, by François-Xavier Drouet (2018)

Followed by a discussion with the spokesperson for the Pro Silva foresters’ association, Catherine Mano (landscape gardener) and Philippe Salvador (agroforestry project).

SYNOPSIS: A symbol of authentic nature in the eyes of urban dwellers, the French forest is undergoing an unprecedented phase of industrialization. From the Limousin to the Landes, from the Morvan to the Vosges, Le Temps des forêts takes us on a journey to the heart of industrial forestry and its alternatives. Living forest or wooded forest, today’s choices will shape tomorrow’s landscape.

Admission free.

Proyección del documental Le temps des forêts, de François-Xavier Drouet (2018)

Seguido de un coloquio con la portavoz de la asociación de silvicultores Pro Silva, Catherine Mano (paisajista) y Philippe Salvador (proyecto agroforestal).

SINOPSIS: Símbolo de auténtica naturaleza a los ojos de los habitantes de las ciudades, el bosque francés atraviesa una fase de industrialización sin precedentes. Del Lemosín a las Landas, del Morvan a los Vosgos, Le Temps des forêts le lleva de viaje al corazón de la silvicultura industrial y sus alternativas. El bosque, vivo o arbolado, las opciones de hoy determinarán el paisaje de mañana.

Entrada gratuita.

Vorführung des Dokumentarfilms Le temps des forêts von François-Xavier Drouet (2018)

Anschließend Diskussion mit dem Sprecher der Waldarbeitervereinigung Pro Silva, Catherine Mano (Landschaftsarchitektin) und Philippe Salvador (Agroforstwirtschaftsprojekt).

SYNOPSIS: Der französische Wald, der in den Augen der Städter ein Symbol für eine authentische Natur ist, erlebt eine beispiellose Phase der Industrialisierung. Vom Limousin bis zu den Landes, vom Morvan bis zu den Vogesen bietet Le Temps des forêts eine Reise ins Herz der industriellen Forstwirtschaft und ihrer Alternativen. Lebender Wald oder aufgeforstete Wüste, die Entscheidungen von heute werden die Landschaft von morgen prägen.

Eintritt frei.

