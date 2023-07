Double soirée de musique classique 47 Route des lacs Saint-Julien-en-Born, 13 juillet 2023, Saint-Julien-en-Born.

Saint-Julien-en-Born,Landes

19h-20h : La forêt aux milles lumières

Concert pour jeune public (3 à 10 ans) de Noé Manaud-Pallas

La foret est malade! Son cœur autrefois grand est devenu tout petit! Heureusement, les trois compères, Renard, Ours et Hérisson savent où trouver la fleur miraculeuse et salvatrice.

Ce conte musical alterne récit, dialogues et musique classique. Trois musiciens racontent et jouent les personnages. Percussions avec xylophone et accessoires, violon et contrebasse.

Participation à prix libre et nécessaire

Pause gourmande avec les Corn-Dog de la Maison Patou

21h-22h30 : Voyage, de Adeline Fabre

A travers la musique classique, vous visiterez de nombreux continents et pays : des tangos argentins, des valses, des chansons françaises etc. Un grand tour du monde musical jusqu’à des contrées inconnues.

Participation à prix libre et nécessaire..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 22:30:00. .

47 Route des lacs Grange la Smalah

Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



7-8pm: The forest of a thousand lights

Concert for young audiences (3 to 10 years) by Noé Manaud-Pallas

The forest is sick! Its once large heart has become very small! Fortunately, the three friends, Fox, Bear and Hedgehog, know where to find the miraculous flower that will save it.

This musical tale alternates narration, dialogue and classical music. Three musicians tell the story and play the characters. Percussion with xylophone and accessories, violin and double bass.

Free admission required

Gourmet break with Corn-Dog from Maison Patou

9-10:30pm: Voyage, by Adeline Fabre

Through classical music, you’ll visit many continents and countries: Argentine tangos, waltzes, French songs and more. A musical world tour to parts unknown.

Free admission required.

19.00-20.00 h: El bosque de las mil luces

Concierto para público infantil (de 3 a 10 años) a cargo de Noé Manaud-Pallas

¡El bosque está enfermo! Su corazón, antes grande, se ha vuelto muy pequeño Por suerte, los tres amigos, Zorro, Oso y Erizo, saben dónde encontrar la flor milagrosa que lo salvará.

Este cuento musical alterna narración, diálogo y música clásica. Tres músicos cuentan la historia e interpretan a los personajes. Percusión con xilófono y accesorios, violín y contrabajo.

Entrada gratuita

Pausa gastronómica con Corn-Dog de la Maison Patou

21.00-22.30 h: Voyage, de Adeline Fabre

A través de la música clásica, visitará muchos continentes y países: tangos argentinos, valses, canciones francesas y mucho más. Una vuelta al mundo musical por lugares desconocidos.

Entrada gratuita.

19h-20h: Der Wald der tausend Lichter

Konzert für junges Publikum (3 bis 10 Jahre) von Noé Manaud-Pallas

Der Wald ist krank! Sein einst großes Herz ist ganz klein geworden! Zum Glück wissen die drei Freunde Fuchs, Bär und Igel, wo sie die rettende Wunderblume finden können.

Dieses musikalische Märchen wechselt zwischen Erzählungen, Dialogen und klassischer Musik. Drei Musiker erzählen und spielen die Figuren. Perkussion mit Xylophon und Zubehör, Geige und Kontrabass.

Teilnahme mit freiem Eintritt und erforderlich

Feinschmeckerpause mit Corn-Dogs aus dem Hause Patou

21.00-22.30 Uhr: Voyage, von Adeline Fabre

Durch klassische Musik werden Sie viele Kontinente und Länder besuchen: argentinische Tangos, Walzer, französische Chansons etc. Eine große musikalische Weltreise bis hin zu unbekannten Gegenden.

Teilnahme bei freiem Eintritt erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-01 par Côte Landes Nature Tourisme